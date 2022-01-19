Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 19 января, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Ростовской области прокуратура через сут обязала администрацию Каменска-Шахтинского создать похоронное бюро. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Ysia.ru Прокуратура

В ходе прокурорской проверки было установлено, что муниципальные власти нарушили законодательство о погребении и похоронном деле, не создав специализированную службу, оказывающую ритуальные услуги. Главе городской администрации было внесено представление, однако оно не было исполнено.

Прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил требования надзорного ведомства. Исполнение решения суда прокуратура взяла на контроль.