Дзержинский район, Калужская область, 19 января, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд Калужской области вынес приговор в отношении 49-летнего бывшего директора аптеки, который три месяца не платил заработную плату 13 работникам, а деньги направлял на иные цели. Общая задолженность невыплаченной заработной платы превысила 500 тыс. рублей. Об этом 19 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Prokuror-kaluga.ru Долги по зарплате

Государственный обвинитель представил суду убедительные доказательства того, что, имея финансовую возможность, подсудимый умышленно не выплачивал заработную плату работникам. В настоящее время задолженность по заработной плате погашена в полном объеме в рамках процедуры банкротства за счет продажи имущества предприятия.

По решению суда подсудимому назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.