* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:46 — REGNUM Маулави Абдул Кабир, заместитель премьер-министра правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по политическим вопросам, призвал посла Норвегии в Афганистане Андриса Линдмана предпринять шаги для легитимизации правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Флаг Норвегии Julian-G. Albert

Инамулла Самангани, заместитель пресс-секретаря правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со ссылкой на маулави Абдул Кабира заявил, что они выполнили все условия для получения международного признания.

Маулави Абдул Кабир выразил надежду, что Норвегия предпримет шаги для признания талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и продолжит сотрудничество в разблокировании замороженных афганских активов.

Андрис Линдман, в свою очередь, заявил, что, хотя у страны нет действующего посольства в Афганистане, она участвует во всех важных процессах, связанных с Афганистаном.

Норвегия — одна из европейских стран, которая закрыла свое посольство в Афганистане после прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в настоящее время не имеет действующего политического представительства в Афганистане.