Баку, 19 января, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил на пост главы минздрава республики Теймура Мусаева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

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Предварительно президент освободил Мусаева от должности первого заместителя главы минздрава. Распоряжение вступило в силу с 19 января.

Напомним, предыдущего министра здравоохранения Азербайджана Огтая Ширалиева сняли с поста в апреле 2021 года. До этого он руководил ведомством 16 лет.

Отставка Ширалиева последовала после коррупционного скандала, когда правоохранители установили, что руководство ряда медучреждений требовало взятки за размещение больных в ковидных госпиталях. Обязанности главы минздрава с тех пор исполнял Мусаев.