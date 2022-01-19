Москва, 19 января, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Сегодня, 19 января, премьер-министр Михаил Мишустин поздравил актёра театра и кино, поэта-песенника и драматурга Михаила Ножкина с 85-летним юбилеем, сообщается на сайте правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Актёр Михаил Ножкин

Премьер-министр отметил поэтический и музыкальный талант актёра в создании замечательных песен, любимых людьми разных поколений

«Ваши герои обладают сильным характером, чувством справедливости и собственного достоинства», — подчеркнул Мишустин и пожелал Ножкину здоровья и вдохновения.

Как сообщает ИА REGNUM, Михаил Иванович Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. В 1961 году окончил Театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады и был принят в труппу.

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