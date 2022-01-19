Тандынский район, Тыва, 19 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Тандинском районе Тувы супругов признали виновными в истязании семилетнего опекаемого ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, потерпевший является сыном родственника подсудимого.

(сс) pgbsimon Жестокое обращение с детьми

В марте 2019 года его назначили опекуном, после чего мальчик переехал жить в его семью. Однако в новом доме ребёнка ожидал настоящий кошмар, который продлился несколько месяцев.

«С октября 2019 по январь 2020 года… супруги Дегтяренко по различным малозначительным поводам, используя резиновый шланг, мужской ремень, руками и т.д., систематически наносили побои и иные насильственные действия в отношении малолетнего опекаемого», — отметили в ведомстве.

В результате муж с женой получили наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года. Кроме того, возбуждено уголовное дело против главного специалиста отдела опеки района за халатность.