Москва, 19 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Выделить дополнительно 10 млрд рублей на развитие материально-технического обеспечения аграрных вузов просит правительство РФ зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия»).

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Считаю необходимым обратиться к правительству РФ с просьбой выделить Минобрануки как ответственному исполнителю государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» из резервного фонда правительства РФ 10 млрд рублей на развитие и материально-техническое обеспечение образовательных учреждений высшего образования, подведомственных Минсельхозу», — сказала Школкина в ходе парламентских слушаний.

В Российском государственном аграрном университете имени Тимирязева проходят парламентские слушаний, посвященные обеспечению развития сельхознауки.

Участники слушаний, в частности, рекомендуют правительству РФ содействовать усилению роли Минсельхоза в формировании планов исследований научных организаций в целях их сближения с актуальными потребностями и планами развития агропромышленного комплекса Российской Федерации.