Хабаровск, 19 января 2022, 11:45 — REGNUM Тарифы на внутрирегиональные авиаперевозки в Хабаровском крае в 2022 году не увеличат.

Авиаперевозки
Авиаперевозки
Sean MacEntee

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«Благодаря субсидиям из краевого бюджета в размере 604,4 млн рублей стоимость билетов по всем направлениям останется на прежнем уровне.

Также мы продолжим программу льготных авиаперелетов для жителей северных районов региона. На эти цели выделено 188 млн рублей.⠀

Что касается развития аэропортовой инфраструктуры, то началась реконструкция в самом северном аэропорту края — в Охотске. Работы разбиты на несколько этапов, завершатся они до конца 2024 года. В результате будет построен современный авиационный узел. Общая стоимость проекта — около 3,5 млрд рублей. Это федеральные деньги», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Глава Хабаровского края добавил, что начнётся реконструкция и аэропорта поселка Херпучи района имени Полины Осипенко. Работы обойдутся в 1,9 млрд рублей. В планах на 2025 год модернизация воздушной гавани в Аяне стоимостью в 900 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажиропоток новосибирского аэропорта «Толмачёво» в мае 2021 года составил 537 383 пассажира. Это на 2,2% больше аналогичного показателя 2019 года.