Хабаровск, 19 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Тарифы на внутрирегиональные авиаперевозки в Хабаровском крае в 2022 году не увеличат.

Sean MacEntee Авиаперевозки

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«Благодаря субсидиям из краевого бюджета в размере 604,4 млн рублей стоимость билетов по всем направлениям останется на прежнем уровне.⠀

Также мы продолжим программу льготных авиаперелетов для жителей северных районов региона. На эти цели выделено 188 млн рублей.⠀

Что касается развития аэропортовой инфраструктуры, то началась реконструкция в самом северном аэропорту края — в Охотске. Работы разбиты на несколько этапов, завершатся они до конца 2024 года. В результате будет построен современный авиационный узел. Общая стоимость проекта — около 3,5 млрд рублей. Это федеральные деньги», — сообщил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Глава Хабаровского края добавил, что начнётся реконструкция и аэропорта поселка Херпучи района имени Полины Осипенко. Работы обойдутся в 1,9 млрд рублей. В планах на 2025 год модернизация воздушной гавани в Аяне стоимостью в 900 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажиропоток новосибирского аэропорта «Толмачёво» в мае 2021 года составил 537 383 пассажира. Это на 2,2% больше аналогичного показателя 2019 года.