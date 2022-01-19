Астана, 19 января, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Новый фонд на основе изъятого у коррупционеров имущества намерен учредить президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, заявил министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди. Об этом сообщает портал Euractiv.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

По словам Тлеуберди, глава государства решил «создать новый общественный фонд, который будет финансироваться из конфискованного имущества, полученного в результате коррупции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Токаевпотребовал ослабить влияние государства на экономику страны. Он призвал создать действительно конкурентную среду в ключевых отраслях экономики и обеспечить прозрачность систем закупок фондов и национальных компаний. Также казахстанский президент распорядился сократить чиновничий аппарат и приватизировать фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

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