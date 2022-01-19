Чита, 19 января 2022, 11:42 — REGNUM В 2022 году сотовой связью и мобильным доступом в интернет будет обеспечено 48 населенных пунктов Забайкалья. Об этом сегодня, 19 января, известил зампред правительства региона Сергей Гордеев.
По его словам, мероприятия по обеспечению этих территорий связью подтверждены федеральным финансированием в рамках программы «Устранение цифрового неравенства 2.0».
«Всего в данной программе — 127 населенных пунктов. 22 населенных пункта мы должны обеспечить связью за счет средств регионального бюджета по программе приграничных территорий. Без финансирования остается 80 населенных пунктов.
Наша задача — проработать с федеральными органами власти, чтобы операторы связи увеличили свои инвестиционные программы по устройству мобильной связи и интернета в этих 80 населенных пунктах», — пояснил Сергей Гордеев.
Еще одной важной задачей на 2022 год вице-премьер обозначил обеспечение мобильным интернетом восемь населенных пунктов, где есть голосовая связь, но нет интернета.
Также, по его словам, необходимо добиться от операторов связи расширения инвестиционных программ на 2022−2025 годы для 46 населенных пунктов, численностью менее 100 человек и для четырех населенных пунктов численностью более 500 человек.
Губернатор региона Александр Осипов подчеркнул, что вопрос доступа населения к услугам связи и интернета должен решаться в максимально сжатые сроки.
Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года на сайте регионального министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкалья появилась интерактивная карта покрытия сотовой связью региона. Она аккумулирует информацию о сигнале в сетях 2G, 3G и 4G трех мобильных операторов и двух интернет-провайдеров, а также точки доступа Wi-Fi.
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