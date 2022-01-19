Москва, , 11:41 — REGNUM Население РФ чувствует последствия высокой инфляции, и это может привести к росту актуальности депозитных вкладов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

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«Рост рублевых вкладов может увеличиться по причине возросшей ставки ЦБ. До середины февраля 2022 года она составит 8,5%. Депозитные вклады уже сейчас стали выглядеть выгоднее — максимальные ставки достигли рекордных показателей за последние 2,5 года. Поскольку сейчас мы наблюдаем нестабильную экономическую ситуацию, и население чувствует последствия высокой инфляции, депозитные вклады могут стать еще более актуальными», — сказала Кошелева.

При этом она отметила, что объем инвестирования в ценные бумаги в 2021 году продолжал увеличиваться по сравнению с 2020. Дальнейшего роста рынка можно ожидать и в 2022 году.

«Российский фондовый рынок продолжил укреплять свои позиции в 2021 году, показав лучшую дивидендную доходность за последнее десятилетие. При этом число инвесторов в России в прошлом году превысило 12 млн, — сказала Кошелева. — Позитивная тенденция может сохраниться при условии, что рост мировой экономики остается стабильным и не будет объявлен глобальный локдаун. Сейчас на фоне геополитических рисков и распространения нового штамма коронавируса индекс РТС упал на 15%. Однако снижение стоит рассматривать как временную коррекцию. Данное падение может дать возможность роста в 2022 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что альтернативой рублевым вкладам могут выступить государственные облигации.

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