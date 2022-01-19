Москва, , 11:39 — REGNUM Зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») предлагает направлять на финансирование аграрных вузов деньги из средств от экспорта пшеницы и масла, передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Полагаю, что на сегодняшний день одним из источников дополнительного финансирования аграрных вузов могут стать дополнительные средства, полученные государством от экспортных пошлин на зерновые и масленичные культуры и растительное масло», — заявила Школкина.

В Российском государственном аграрном университете имени Тимирязева проходят парламентские слушаний, посвященные обеспечению развития сельхознауки.

Участники слушаний, в частности, рекомендуют правительству РФ содействовать усилению роли Минсельхоза в формировании планов исследований научных организаций в целях их сближения с актуальными потребностями и планами развития агропромышленного комплекса (АПК).

Еще одно предложение — в целях формирования в сельском хозяйстве современной инновационной системы рассмотреть возможность создания при аграрных университетах и НИИ технологических долин и территориальных инновационных кластеров, а также национальной частно-государственной компании по инновациям в АПК.