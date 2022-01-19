Якутск, , 11:41 — REGNUM Якутию посетил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. В республике 19 января он провёл совещание, на котором дал руководству региона ряд распоряжений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

Александр Козлов Дарья Драй (c) ИА REGNUM

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«Благодаря решениям президента и председателя правительства, для всей страны увеличено финансирование на борьбу с лесными пожарами на 8,2 миллиарда рублей. Теперь это не 6, а свыше 14 миллиардов рублей. В том числе Якутия получит 1,1 миллиарда рублей дополнительно. Теперь для региона самое главное — четко и вовремя подготовиться к сезону», — отметил Александр Козлов.

Он подчеркнул, что пожароопасный сезон в 2021 году был очень тяжёлым, и площадь территории, пройденной огнём в Якутии, превысила 9 млн га. На республику приходится 90% всех лесных пожаров страны.

Министр также напомнил, что отчисления на охрану лесов от пожаров в 2022 году доведены до нормативного уровня в результате колоссальной работы, и теперь эти деньги нужно результативно применить.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия получит 1,05 млрд рублей на компенсацию затрат на тушение лесных пожаров. Контроль за тем, как будут тратиться эти средства, будет осуществлять Рослесхоз. Доклад о расходовании средств федеральные органы власти ждут до 1 февраля 2022 года.