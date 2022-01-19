Министр Козлов поручил Якутии своевременно подготовиться к лесным пожарам
Якутск, 19 января, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Якутию посетил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. В республике 19 января он провёл совещание, на котором дал руководству региона ряд распоряжений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.
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Он подчеркнул, что пожароопасный сезон в 2021 году был очень тяжёлым, и площадь территории, пройденной огнём в Якутии, превысила 9 млн га. На республику приходится 90% всех лесных пожаров страны.
Министр также напомнил, что отчисления на охрану лесов от пожаров в 2022 году доведены до нормативного уровня в результате колоссальной работы, и теперь эти деньги нужно результативно применить.
Как сообщало ИА REGNUM, Якутия получит 1,05 млрд рублей на компенсацию затрат на тушение лесных пожаров. Контроль за тем, как будут тратиться эти средства, будет осуществлять Рослесхоз. Доклад о расходовании средств федеральные органы власти ждут до 1 февраля 2022 года.