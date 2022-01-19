Нур-Султан, , 11:38 — REGNUM С поставленной в Казахстане задачей успешно справились миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 19 января заявил журналистам руководитель миссии, командующий ВДВ России Андрей Сердюков.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Контингент миротворческих сил от пяти стран с поставленными задачами справился. При этом миротворцы проявили высокую готовность к действиям, профессионализм и организованность», — сказал он.

Также Сердюков уточнил, что в отношении представителей миротворческих сил не было допущено провокаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 3 февраля продлено действие повышенного «синего» уровня террористической опасности на Байконуре из-за информации правоохранителей об угрозе терактов.