Ростов-на-Дону, 19 января, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В 2021 году в Ростовской области стали новосёлами 875 человек, проживающие в шахтёрских территория. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В старом Ростове

Жилищные условия улучшили 294 семьи из Донецка, Новошахтинска, Шахт, Гуково, а также Тацинского и Белокалитвинского районов. На эти цели из федеральной казны было перечислено 794,3 млн рублей.

В 2022 году на Дону новоселье справят ещё 312 семей. На покупку нового жилья для этой категории граждан Ростовская область получит из федерального бюджета 1 млрд 49 млн рублей.