Кострома, , 12:13 — REGNUM В Костромской области продолжает расти число заражений COVID-19, за последние сутки инфекцию выявили у 101 человека. Об этом сообщает администрация региона. Для сравнения, в начале января в области фиксировали не более 30−40 заражений.

Маска © Наталья Диева

По мнению инфекционистов и департамента здравоохранения, в регионе уже началась пятая волна коронавируса. Она может охарактеризоваться крайне высокими показателями, так как новый штамм коронавируса — «Омикрон» заразнее «Дельты» от 4 до 7 раз.

На превышение пиковых значений четвёртой волны, пришедшейся на начало ноября 2021 года, область может выйти уже через неделю. Как ранее писало ИА REGNUM, абсолютным рекордом для региона стал показатель в 208 заболевших в сутки.

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