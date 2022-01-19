Лос-Анджелес, США, , 11:37 — REGNUM Звезда сериала «Пацаны» Джек Куэйд рассказал журналистам о том, что поклонники шоу могут ждать от его третьего сезона. Об этом 19 января сообщает портал Comicbook.

Постер фильма «Пацаны»

«Я думаю, что этот сезон — наш лучший. Очевидно, я очень предвзят, но это сезон, который еще более запутан, чем те, которые мы делали до сих пор», — сказал Куэйд. Актёр добавил, что в продолжении «Пацанов» создатели сериала охватят «много новых территорий», и что поклонники сериала увидят его персонажей в таких местах, где они «никогда их раньше не видели».

Напомним, премьера третьего сезона «Пацанов» состоится на сайте онлайн-кинотеатра Amazon Prime 3 июня 2022 года. Съёмки продолжения шоу начались в феврале, а завершились в сентябре 2021-го. Сюжет сериала рассказывает о мире, в котором супергерои как правило лишь играют роль спасителей человечества, а в действительности являются мерзкими личностями.

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