Москва, , 11:37 — REGNUM Ввести уголовное наказание за психическое насилие предложила зампред комитета Госдумы по госстроительству Ирина Панькина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хотелось бы, чтобы ко второму чтению все-таки подумали касательно угроз за применение насилия, внести все-таки в Уголовный кодекс насилие не только физическое, но и психическое», — предложила Панькина.

При этом, по ее мнению, общественная опасность за повторное нанесение побоев не может обесцениваться. Однако, актуальной является и проблема психологического насилия.

«Ко второму чтению я бы коллегам предложила обсудить этот вопрос более детально», — добавила парламентарий.

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект о наказании на побои.

Правительственным законопроектом предлагается дополнить статью 11б.1 Уголовного кодекса частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК, лицом, имеющим судимость за преступление, совершенное с применением насилия.

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