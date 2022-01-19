Ольхонский район, Иркутская область, , 11:36 — REGNUM Доверчивый житель Ольхонского района Иркутской области лишился более одного миллиона рублей, доверившись лежеброкерам. Подробности сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба территориального ГУ МВД РФ.

Телефонное мошенничество

Житель Ольхонского района рассказал полицейским, что в декабре 2021 года ему позвонила неизвестная женщина, представилась менеджером финансовой компании и предложила заработать на бирже с привлечением личных сбережений.

Поверив, мужчина за неделю «вложил в инвестиции» деньги, которые взял в кредит общей суммой свыше 1,2 миллиона рублей. Однако, когда потребовалось вывести денежные средства, номер телефона «брокера» оказался недоступен.

Осознав, что стал жертвой обмана, потерпевший обратился за помощью в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, мужчина рассказал о случившемся на видео и попросил жителей региона не верить сомнительным звонкам от «брокеров».

Как сообщало ИА REGNUM, житель Иркутской области лишился более 700 тысяч рублей, поверив «представителям крупной энергетической компании».

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