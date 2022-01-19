* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:35 — REGNUM Местные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Дайкунди заявляют, что временно перемещенные лица могут вернуться в свои дома.

Беженцы Voice of America

Мохаммад Нур Халил, глава канцелярии губернатора Дайкунди, заявил «8 Собх», что высокопоставленные чиновники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приняли это решение после доклада делегации, посетившей уезды Гизаб и Поту месяцем ранее.

По словам Халила, перемещенные лица могут вернуться в свои дома и отстаивать свои претензии в суде.

Губернатор Дайкунди Аминулла Убайд сообщил местным СМИ, что по приказу лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) муллы Хайбатуллы Ахундзада и других официальных лиц, внутренние беженцы могут вернуться в места постоянного проживания в село Кандир уезда Гизаб, и в села Тагабдар и Варг уезда Поту.

«Отныне никто не имеет права препятствовать переезду этих семей в свои дома», — подчеркнул Убайд.

По его словам, любой, кто претендует на право собственности на спорную землю, должен обращаться в суд.

Жители приветствуют решение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но говорят, что правительство радикалов должно заплатить за весь ущерб, причиненный перемещенным лицам.

«Люди сильно пострадали от вынужденной миграции», — сказал Хаджи Мохаммади, общественный деятель из округа Поту.

По его словам, правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно возместить народу весь ущерб в соответствии с законами шариата.

«Мы подали судебный иск по всем пунктам, — добавил он. — Потому что люди были насильно перемещены в горы и пустыню без каких-либо законных оснований».

Решение было принято месяц назад, когда делегация, состоящая из глав Апелляционного суда талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и судов первой инстанции в провинции Урузган и представителя местной администрации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дайкунди, отправилась в села Кандир, Тагабдар и Варг для решения проблем вынужденных переселенцев.

Ранее более 400 семей из сел Кандир, Тагабдар и Ворг были насильно переселены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После освещения в СМИ и давления со стороны политических групп, в октябре 2021 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что переселение людей откладывается до следующей весны, и что никто не будет насильно переселен, пока не заработает судебная система.

Сотни семей были перемещены в провинции Дайкунди, Кабул и Герат, где живут в плохих условиях.