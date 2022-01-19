Курган, , 11:35 — REGNUM В Курганской области за две недели 2022 года инспекторы госохотнадзора выявили 45 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Косуля

Рейды проводились совместно с егерями, полицейскими, росгвардейцами в 14 районах Курганской области. Выявлены факты незаконной добычи двух лосей и 17 сибирских косуль.

К примеру, 4 января на территории Мишкинского района были убиты четыре косули. По данному факту возбуждено уголовное дело, у нарушителей изъят автомобиль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2021 года В Шадринском районе Курганской области трое пенсионеров пойманы на незаконной добыче трёх косуль.

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