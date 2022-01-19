Тбилиси, , 11:34 — REGNUM Объём экспорта мёда из Грузии в 2021 году составил 173 тонны, что почти в восемь раз больше итогов 2020 года. Об этом 18 января сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

Мед

Сообщается, что за рубеж в прошлом году вывезли на 696% больше мёда чем годом ранее. Общая его стоимость составила $657 тыс., что на 436% больше, чем в 2020 году.

По данным ведомства, более 80% мёда вывезли на рынки стран Евросоюза, которые для Грузии открыли в 2016 году. Также эту продукцию поставляют в США и Китай.

Напомним, Грузия и ЕС подписали соглашение зоне свободной торговли в 2014 году. У Грузии отрицательный торговый баланс почти со всеми странами Евросоюза. Положительный только с Болгарией, Литвой, и Эстонией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии сообщили о «невиданных» объёмах экспорта вина