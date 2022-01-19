Черемхово, Иркутская область, 19 января, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Житель Иркутской области лишился более 700 тысяч рублей, поверив «представителям крупной энергетической компании». Подробности сегодня, 19 января, сообщает территориальная ГУ МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

Одна из распространенных схем — так называемые «инвестиционные платформы». Это мошеннические сайты и мобильные приложения, имитирующие интернет-ресурсы именитого холдинга. От потенциальной жертвы требуется оставить свой номер телефона. Далее мошенники звонят с предложением перевести «инвестируемую сумму» на их счета. Чтобы привлечь пользователей на свои площадки, злоумышленники используют рекламу в поисковиках, на видео-платформах и в социальных сетях, сообщения в мессенджерах, прямые звонки на телефон и поддельные новостные сайты.

На подобную уловку мошенников попался житель Черемховского района. При просмотре рекламных роликов в интернете он увидел соответствующую рекламу, открыл ссылку сайта и ввел свои персональные данные.

Далее заявителю позвонил мужчина, который представился Богданом, работником «инвестиционной компании». В процессе беседы злоумышленник убедил собеседника «инвестировать» деньги.

Мужчина ничего не заподозрил, так как в приложении стали появляться сведенья об указанной сумме. Чтобы «увеличить прибыль» заявитель обращался за займами к своим знакомым и в банки, а затем переводил их на указанные реквизиты мошенников.

Доход и вложенные деньги по заверениям афериста мужчина должен был получить 10 января. После крайнего платежа на электронную почту потерпевшего пришло уведомление без подписи о том, что деньги заблокированы.

При проверке сайта мужчина увидел, что все счета пусты. В общей сложности пострадавший перевёл на несуществующие инвестиционные платформы более 700 000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад в полицию обратился 53-летний житель Казачинско-Ленского района. В канун нового года ему позвонили лжебанкиры и сообщили, что неизвестные пытаются похитить сбережения с его карты и попросили помочь изобличить недобропорядочных коллег. В результате гражданин перевел мошенникам более одного миллиона рублей.

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