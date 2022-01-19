Москва, 19 января, 2022, 11:33 — ИА Регнум. На Крещение окунуться в прорубь собираются 14% жителей России, среди молодёжи 18−24 года — 23%. Не намерены этого делать 84%, свидетельствуют данные опроса, опубликованные 19 января ВЦИОМ.

Крещение

В праздник Крещения Господня пойдут за водой в церковь 42% опрошенных (в 2021 году — 34%), не пойдут 56%. Церковные службы посетят 25% (в 2021 году — 16%).

Поздравят с Крещением родственников 73% респондентов (в 2019 году — 83%). Не планируют поздравлять 26%. Соберутся за праздничным столом с близкими 36%, чаще молодые люди 18−24 лет (41%).

Опрос по телефону проведён 14 января 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса оказала влияние на планы жителей России на Крещение в 2021 году.

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