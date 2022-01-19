Тверь, 19 января, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Святую воду в православных храмах хранят в продезинфицированной таре, для освящения используют очищенную воду. Об этом митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков) рассказал 19 января РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Святая вода

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По словам митрополита, коронавирус относится к респираторным заболеваниям, и частицы вируса передаются людям через воздух, то есть при дыхании, а не во время употребления пищи и воды. Так он прокомментировал возможность заражения COVID-19 через крещенскую воду.

«Я верю, что Бог может сделать так, чтобы люди, принимая святыню, в том числе святую воду, с благоговением и молитвой, не заражались», — сказал митрополит Амвросий.

Вместе с тем в храмах, подчеркнул он, предпринимают меры предосторожности: святую воду хранят в продезинфицированной таре, для освящения используют очищенную воду, посуду дезинфицируют или используют одноразовую.

Несмотря на обряд освящения воды на Крещение, вряд ли можно считать всю такую воду питьевой, добавил он.

19 января в Русской православной церкви отмечают праздник Крещения Господня. В этот день и накануне вечером верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа Иоанном Предтечей.

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