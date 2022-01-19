Джакарта, 19 января, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Полицейские запрещают проводить запланированный марш афганских беженцев в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Kpcdn.net Демонстрация. Джакарта

В полиции отметили, что акции протеста не санкционирована и может побеспокоить сообщество.

«Мы не запрещаем высказывать свое мнение, но длинных маршей быть не должно», — говорится в заявлении полиции.

Беженцы из Афганистана проводят мирную демонстрацию, чтобы потребовать ясности в отношении статуса размещения беженцев. Причина в том, что многие беженцы до сих пор не получили жилья после десятка лет пребывания в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Агентство по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии объявило, что из-за наводнения 908 человек в Джакарте эвакуировали.