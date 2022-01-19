Архангельск, 19 января, 2022, 11:29 — ИА Регнум. С начала года число резидентов Арктики в Архангельской области выросло до 97 — с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики соглашения заключили еще шесть компаний. Как сообщили корреспонденту в правительстве региона, новые резиденты ИА REGNUM намерены привлечь в экономику области более 24,5 млрд рублей инвестиций и создать более 2000 новых рабочих мест.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горнолыжная трасса

Так, в Пинежский район планируют прийти сразу два инвестора. Один из них намерен создать новый горнолыжный курорт и современный туристический комплекс в поселке Красная Горка. Второй — новое конкурентное, высокопроизводительное и безотходное производство по глубокой переработке древесины с использованием эффективных ресурсосберегающих технологий, на котором будет выпускаться разнообразная продукция.

Еще два инвестора приступят к реализации проектов в сфере транспорта и логистики: компания, успешно работающая на рынке морских грузовых перевозок, планирует запуск нового инвестиционного проекта в сфере судоремонта и судостроения, другой резидент АЗРФ намерен построить складской комплекс для временного хранения грузов.

Один из проектов связан с созданием в Архангельске производства деревянных компонентов, клееного щита и прессованных брикетов из древесных отходов, а также деревянных игрушек. Кроме того, в столице Поморья планируется построить жилой многоквартирный дом общей площадью в 1650 квадратных метров.

«Первый месяц нового года дает хороший задел на будущее — свыше 24 миллиардов рублей в качестве инвестиций будут вложены в развитие региона, — рассказал заместитель председателя правительства — министр экономического развития, промышленности и науки Архангельской области Виктор Иконников. — Преференциальный режим для резидентов Арктической зоны РФ вызывает большой интерес среди инвесторов. Количество резидентов, зарегистрированных в области, а также планируемый объем инвестиций доказывает, что Архангельская область стала привлекательным регионом для ведения бизнеса».

Всего резиденты Арктики планируют привлечь в экономику Архангельской области 62,8 млрд рублей и создать 4527 новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельск получил два миллиарда рублей на выплаты жильцам «авариек».