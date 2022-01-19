Байконур, Казахстан, , 11:29 — REGNUM До 3 февраля продлено действие повышенного «синего» уровня террористической опасности на Байконуре из-за информации правоохранителей об угрозе терактов. Об этом 19 января сообщается на сайте администрации города.

Байконур Юрий Данилевский

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков в Казахстане и вывод войск ОДКБ — все новости»

«В связи с поступившей от правоохранительных органов информацией о возникновении угрозы террористического акта и об организации деятельности по противодействию его совершения председателем антитеррористической комиссии города Байконура, главой администрации К. Д. Бусыгиным было принято решение об установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности на территории Байконура сроком на 15 суток с 12 час. 00 мин. 19 января 2022 г. до 12 час. 00 мин. 03 февраля 2022 г.», — говорится в сообщении.

Также указывается, что правоохранители, которые осуществляют свою деятельность на территории Байконура, и администрацией города принимаются дополнительные меры, которые направлены на обеспечение безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из Казахстана в Москву вылетели последние четыре самолета военно-транспортной авиации ВКС РФ с российскими военными из состава миротворческих сил ОДКБ во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым.