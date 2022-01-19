Хабаровск, , 11:28 — REGNUM В селе Тополево под Хабаровском на базе психоневрологического диспансера открылось новое отделение, где родители могут в дневное время оставить своих детей-инвалидов для реабилитации. Первая группа из десяти ребят разного возраста уже приступила к занятиям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Школьники-инвалиды Цитата из х∕ф «Класс коррекции». Реж. Иван Твердовский. 2014. Россия

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«Отделение будет работать в дневное время. Там можно оставлять детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет с ментальными нарушениями психики, проживающих в семьях. С одной стороны, это будет полезно для самих детей, так как им необходимо общение со сверстниками, это помогает их социализации. С другой — родители получат возможность в это время заняться решением насущных вопросов», — пояснил министр социальной защиты края Александр Дорофеев.

В центре есть игровая комната, библиотека, компьютерный класс, швейная и столярная мастерские, тренировочная бытовая комната. Работают педагог-дефектолог, педагог-психолог, инструкторы по труду, специалисты по реабилитационной работе в социальной сфере.

На специальное оборудование, а также на подготовку помещений, выделено более 5,5 млн рублей.

Полный курс занятий в новом отделении рассчитан на три месяца. Перед поступлением и после прохождения программы специалисты намерены проводить диагностику состояния детей. Это поможет увидеть, были ли достигнуты результаты в поведении ребенка-инвалида, и определить — за счет каких занятий это произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ подготовило концепцию развития системы комплексной реабилитации инвалидов.