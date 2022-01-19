Цюрих, Швейцария, 19 января, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В 2024 году число авиарейсов между Южной Кореей и Швейцарией увеличится вдвое. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе переговоров, прошедших в Цюрихе 17−18 января между представителями министерства транспорта Южной Кореи и Федеральным управлением гражданской авиации Швейцарии.

В рамках подписанного соглашения число рейсов будет увеличено до шести в неделю.

Стороны также договорились отменить ограничения на количество перевозчиков, которые могут осуществлять полеты между странами.