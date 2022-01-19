Нью-Йорк, США, 19 января, 2022, 11:25 — ИА Регнум. «Миннесота Тимбервулвз» одержал победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:110.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал защитник «Никс» Эван Фурнье, на счету которого 27 очков. В составе «Миннесоты» защитник Энтони Эдвардс набрал 21 очко.

«Миннесота» одержала 22-ю победу в 44 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице НБА. «Никс» потерпели 23-е поражение в 45 играх и идут на 19-м месте.

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