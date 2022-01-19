Каир, 19 января, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Власти Египта приняли решение о временном возобновлении работы КПП «Рафах» на границе с сектором Газа. Об этом сообщает Masry-al-Youm со ссылкой на источник.

Бейт-Ханун, Сектор Газа

По данным журналистов, решение было принято из-за большого количества людей, скопившихся у пограничного перехода в ожидании пропуска, а также — для поставок гуманитарной помощи народу Палестины.

Как отметил собеседник издания, на КПП находится штатное количество сотрудников пограничной и таможенной служб, для того, чтобы все необходимые процедуры происходили максимально быстро.

Журналисты подчёркивают, что через КПП «Рафах» в Газу попадают не только гуманитарные грузы, но и большие партии строительных материалов. Правительство Египта и частные инвесторы оказывают поддержку властям сектора Газа в деле восстановления жилого фонда.