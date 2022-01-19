Кабул, 19 января, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Американские СМИ имеют долгую историю цензуры и искажения фактов. На этот раз ложной историей они представили США в качестве спасителя афганского народа.

(сс) The U.S. Army Армия США

По сообщению информационного агентства «Мехр», видео с афганским младенцем и американским морским пехотинцем во время штурма афганцами аэропорта Кабула получило широкое распространение в сети.

На этом видео американский солдат, стоящий на стене аэропорта, принимает младенца от отца и, демонстрирует намерение помочь малышу. Через час ребенка доставят обратно к его афганским родителям с величайшим почтением и в еще лучшей одежде, чем раньше.

Тут же американские сети драматизировали ситуацию и начали пропагандистскую кампанию о спасении жизни маленькой Лийо американскими солдатами и широко транслировали видео в СМИ, что полностью противоречило реалиям их присутствия в Афганистане.

После передачи этого ребенка его родителям было опубликовано несколько фотографий счастливой семьи в аэропорту и на борту американского самолета.

Позже в подробной беседе между одним из американских СМИ и родителями Лийо выяснилось, что отец малышки был близким соратником высокопоставленных американских военных в Афганистане. В качестве советника американских военных чиновников он несколько недель помогал американским военным в выводе войск из Афганистана.

«Отец Лийо работал советником по лингвистике и культуре у американских военных чиновников», — уточнил американский ведущий, разговаривавший с семьей.

Он неделями работал за забором в аэропорту, помогая морским пехотинцам эвакуироваться и не имея возможности уйти, и никогда не видел своего ребенка. До 19 августа он позвонил жене и сказал, что пора уходить.

Но история становится еще интереснее, когда чуть позже другой отец в похожей ситуации, увидев случай с Лийо, пытался передать своего малыша американским солдатам, но на этот раз ребенку не только не помогли, но ребенок куда-то пропал.

Американские солдаты, которых СМИ только что представили как спасителей афганских детей, оставили ребенка где-то в закоулках аэропорта и ушли. Если бы один таксист чуть позже случайно не нашел брошенного ребенка, он бы наверняка погиб от жары или под ногами толпы.

«Я отдал им Сухейля в надежде, что солдаты спасут еще одного ребенка, но я больше не смог его найти», — поделился отец двухмесячного ребенка.

«Я нашел Сухейля брошенным и плачущим на полу в аэропорту, — сказал Хамид, молодой афганский водитель. — Я не смог найти семью мальчика, забрал его домой и поместил к своим детям».

Позже он пытался найти его родителей, опубликовав фотографию ребенка в Facebook. Наконец, через несколько месяцев дедушка Сухейля с помощью СМИ нашел ребенка в доме молодого таксиста, но проблема в том, что родители малыша, братья и сестры несколько месяцев назад выехали из Афганистана.

Неясно, что пожилой мужчина предпримет, чтобы доставить своего внука к его родителям.

Теперь иностранные СМИ, не акцентируя внимание на роли американских солдат в этом деле, считают себя спасителями этой семьи и считают, что найти этого ребенка удалось благодаря их усилиям, отмечает издание.

Член Конгресса США также разместил фотографии нескольких младенцев на руках американских солдат в аэропорту Кабула и написал: «Это американцы, которых мы любим»; и, конечно же, он не сказал, что это не вся картина.

Интересно, что эти средства массовой информации, осуществившие столь большой обман, в свое время полностью подвергли цензуре гнев людей всего мира по поводу нашумевших американских футболок с заголовком «Кабульский парашютный клуб», которые стали насмешкой над падением двух афганцев, цеплявшихся за взлетающий американский самолет, и выражали презрение к афганцам.