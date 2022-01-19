Нью-Йорк, США, , 11:22 — REGNUM Онлайн-кинотеатр Netflix выложил в сеть тизер-трейлер сериала «Викинги: Вальхалла», который будет представлять собой спин-офф популярного шоу «Викинги». Ролик был опубликован 19 января на YouTube-канале компании.

Netflix (сс) Stock Catalog

В качестве шоураннеров (главных продюсеров) проекта выступают известный голливудский сценарист Джеб Стюарт («Крепкий орешек», «Другие 48 часов», «Беглец») и Майкл Хёрст, работавший над оригинальными «Викингами». Премьера сериала «Викинги: Вальхалла» состоится на сайте Netflix 25 февраля 2022 года.

Напомним, финальная серия «Викингов» вышла на телеканале History 30 декабря 2020 года. В проекте «Викинги: Вальхалла» участвуют Лаура Берлин (Эмма Нормандская), Сэм Корлетт (Лейф Эрикссон), Брэдли Фригард (король Кнуд Великий), Фрида Густавссон (Фрейдис Эриксдоттир) и другие.

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