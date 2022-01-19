Бухарест, 19 января, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Полиция Румынии объявила о раскрытии мошеннической схемы, связанной с использованием туристических путевок на нескольких престижных курортах страны. Об этом 19 января сообщило Телевидение Румынии.

maxpixel.freegreatpicture.com Полиция

Согласно официальным данным, сразу несколько компаний из уезда Муреш на северо-западе Румынии скупали у туристов соответствующие ваучеры за 60% реальной стоимости, предлагая им взамен питание и проживание в гостиницах более низкого класса.

Впоследствии указанные ваучеры перепродавались третьим лицам по спекулятивной цене. Как утверждают правоохранители, в результате дельцы получили прибыль на общую сумму в 1 миллион леев ($230 тыс.).

Ведется следствие. Сообщается о задержании 9 человек, причастных к афере. По румынскому законодательству, каждому из них грозит до 7 лет лишения свободы.