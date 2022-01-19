Иркутск, , 11:21 — REGNUM Сотрудники ГИБДД обеспокоены увеличением случаев дорожно-транспортных происшествий с участием детей в Иркутской области. Подробности сегодня, 19 января, сообщает пресс-служба ведомства. Только накануне, 18 января, в регионе произошло шесть аварий, в которых семеро несовершеннолетних получили травмы.

Взрослый и ребёнок Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Так, около 13:00 по местному времени в Октябрьском районе Иркутска был зарегистрирован наезд на 11-летнего мальчика, переходящего проезжую часть вне пешеходного перехода. Установлено, что в это время несовершеннолетний находился на улице без присмотра взрослых.

С разницей в несколько часов аналогичные аварии произошли в поселке Маркова и деревне Карлук, где два ребенка 7 и 8 лет, переходя дорогу в неположенных местах в сопровождении взрослых, попали под колеса автомашин.

Еще один наезд случился в Ленинском районе областного центра, его участником стал 17-летний юноша, переходивший дорогу по пешеходному переходу.

Кроме этого, за минувшие сутки произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали дети-пассажиры: за медицинской помощью обратились 7-летний мальчик из Усть-Илимска и два ребенка, 10 и 15 лет, в Тулуне.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января на автодороге Нижняя Иреть — Тальники — Тунгуска вблизи села Тальники 14-летний подросток сел за руль «Toyota Land Cruiser Prado», не выбрал безопасную скорость движения и врезался в дерево.

Читайте также: В Приангарье подросток сел за руль джипа и врезался в дерево