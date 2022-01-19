Симферополь, 19 января, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Три пожилые женщины заблудились в горном массиве Чатыр-Даг в районе «Ишачьей тропы», сообщили 19 января в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Крыма.

Https://mchs.rk.gov.ru/ В горах Крыма спасены три туристки

Сообщение о заблудившихся туристках поступило около 17:19 18 января. Женщины заблудились из-за ухудшившейся погоды — метели, ограниченной видимости. Связи с туристками не было.

Спасатели установили примерное возможное местонахождение женщин, на помощь отправились сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» на автомобилях повышенной проходимости, также на помощь туристкам пешком направился работник ООО «Центр спелеотуризма «Оникс-Тур». Ему удалось обнаружить пострадавших и вывести их к пещере Эмине-Баир-Хосар.

Медицинская помощь не потребовалась, спасатели эвакуировали женщин в Симферополь.

В МЧС напомнили, что в Крыму сохраняются сложные погодные условия. Туристам рекомендуется исключить выход и выезд в горно-лесную местность.