Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило кандидатуру Ирины Артюховой на включение в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса, сообщает 19 января корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Кандидатуру руководителя аппарата общественной палаты Санкт-Петербурга Ирины Артюховой на членство в избиркоме города с правом решающего голоса предложила Центральная избирательная комиссия РФ 12 января.

За избрание Ирины Артюховой в избирком проголосовали 36 парламентариев, от голосования воздержались шесть депутатов, столько же проголосовали против.

Напомним, свободное место в избирательной комиссии Петербурга появилось после досрочного сложения полномочий тремя членами горизбиркома по собственному желанию.

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