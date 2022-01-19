Анкара, 19 января, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Авиационное сообщение между Арменией и Турцией будет начато со 2 февраля. Об этом 19 января сообщило турецкое министерство транспорта и инфраструктуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Авиасообщение с Арменией начнется со 2 февраля, а с севером Ирака (Эрбилем) — с 24 января», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января вице-спикер парламента, специальный представитель Армении по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян заявил, что Ереван готов налаживать отношения с Анкарой.