Москва, , 11:18 — REGNUM Заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы имеющихся данных о планах эвакуации российских дипломатов с Украины свидетельствуют о вовлеченности Вашингтона на провокацию. Об этом 19 января сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это все (планы по эвакуации) можно характеризовать как провокативное поведение. Мы теперь понимаем, что все, что было сделано, то есть эти источники в СБУ (Служба безопасности Украины), американская газета (The New York Times) без подключения московских корреспондентов, — это одна связка», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что соответствующие заявления говорят о вовлеченности США в «подготовку провокации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон получил информацию о планах России вывести часть своего дипломатического персонала с территории Украины, но достоверность этих данных продолжают оценивать.

Читайте также: Псаки заявила об эвакуации российских дипломатов с Украины. Но это не точно