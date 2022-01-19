Москва, 19 января, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы имеющихся данных о планах эвакуации российских дипломатов с Украины свидетельствуют о вовлеченности Вашингтона на провокацию. Об этом 19 января сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Это все (планы по эвакуации) можно характеризовать как провокативное поведение. Мы теперь понимаем, что все, что было сделано, то есть эти источники в СБУ (Служба безопасности Украины), американская газета (The New York Times) без подключения московских корреспондентов, — это одна связка», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что соответствующие заявления говорят о вовлеченности США в «подготовку провокации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон получил информацию о планах России вывести часть своего дипломатического персонала с территории Украины, но достоверность этих данных продолжают оценивать.

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