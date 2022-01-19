Захарова отреагировала на заявления Псаки по посольству России в Киеве
Москва, 19 января, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы имеющихся данных о планах эвакуации российских дипломатов с Украины свидетельствуют о вовлеченности Вашингтона на провокацию. Об этом 19 января сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Официальный представитель МИД России подчеркнула, что соответствующие заявления говорят о вовлеченности США в «подготовку провокации».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон получил информацию о планах России вывести часть своего дипломатического персонала с территории Украины, но достоверность этих данных продолжают оценивать.
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