Чебоксары, , 11:17 — REGNUM В Чувашии насчитывается 34,4 тыс. студентов, из них большинство учится на коммерческой основе. Такие данные привели в Чувашстате накануне Дня студента, который отмечается 25 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные Чувашстата Chuvash.gks.ru

По сведениям ведомства, в десяти организациях высшего образования в Чувашии «грызут» гранит науки 34,4 тыс. человек, в 32 организациях среднего профессионального образования — 30,6 тыс. человек. Высшее образование получают платно 62% студентов, среднее профессиональное — 28%. Очно учатся 51% студентов и 89% учащихся ссузов.

Что касается гендерного распределения, то в колледжах и техникумах преобладают парни (55%), а в университетах и вузах наблюдается равная доля и девушек, и юношей.

Будущих специалистов учат 1,3 тыс. вузовских педагогов, из них 61% — женщины. Среди преподавателей большинство (63%) являются кандидатами наук. 12% педагогов имеют учёную степень доктора наук. Педагогам, как правило, от 40 до 60 лет.

В системе среднего профессионального образования работают 1,6 тыс. педагогических работников, в том числе 74% — женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в России отмечается Татьянин день, который считается главным праздником студентов. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «об учреждении в Москве одного университета и двух гимназий». В 1850 году студенты Московского императорского университета, который стал к тому времени ведущим вузом страны, установили праздник в честь его основания.