Горно-Алтайск, , 11:17 — REGNUM В Республике Алтай готовятся к проведению чемпионата мира по рафтингу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соревнования пройдут в 2024 году в урочище Кур-Кечу Онгудайского района.

Сплав по горной реке Никита Устинов © ИА REGNUM

В настоящее время ведётся техническая подготовка. В частности, организаторам необходимо определиться с местом официального открытия чемпионата, стоянки автомобилей, решить вопросы по размещению спортсменов, судей и других гостей и так далее.

Окончательная проверка готовности состоится в 2023 году, когда республика примет у себя предчемпионат мира.

«В Республике Алтай рафтинг является одним из наиболее распространенных видов спорта. Его развитию способствует большое количество горных рек, которые есть на территории Горного Алтая», — добавили в правительстве.