Москва, 19 января, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В 2022 году в России не стоит ждать резкого подорожания большинства кондитерских изделий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

webandi Конфеты

«Основной фактор, сдерживающий рост цен на кондитерские изделия, это высокая конкуренция на этом рынке, — сказал Рамазанов. — Поставщики кондитерских изделий не хотят рисковать потерей клиентов. На этом рынке присутствует огромное количество российских и зарубежных поставщиков, что исключает вероятность картельных сговоров и спекулятивных действий. Кроме того, динамика цен на энергоносители и основные виды сырья, используемые в производстве кондитерских изделий, также характеризовались умеренным ростом, что позволило российским производителям удерживать цены в рамках разумного роста».

Как пояснил Рамазанов, усиливающаяся конкуренция вынуждает их придерживаться четко выверенной ценовой политики.

«Поэтому ожидать резкого подорожания большинства кондитерских изделий в 2022 году не стоит. Но некоторый рост цен возможен на кондитерские изделия, основное сырье для производства которых импортируется», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пять крупнейших производителей уведомили торговые сети о повышении цен с 1 февраля.