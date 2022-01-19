Барнаул, , 11:15 — REGNUM В Барнауле сегодня, 19 января, одно из самых обсуждаемых новостей стало перераспределение обязанностей между заместителями главы муниципалитета. По данным пресс-центра городской мэрии, первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков теперь курирует деятельность комитета по управлению муниципальной собственностью города Барнаула, и по-прежнему, координирует деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Барнаула».

Барнаул Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Также документом предусмотрена должность заместителя главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту. В его ведении работа комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, а также отдела охраны окружающей среды. На эту должность назначен Антон Шеломенцев, ранее занимавший должность председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи.

Заместителем главы администрации города, руководителем аппарата назначена Оксана Финк. Она будет курировать деятельность управляющего делами администрации города; комитета общественных связей и безопасности; правового комитета. Также этот заместитель осуществляет координацию деятельности комитета по кадрам и муниципальной службе; организационно-контрольного комитета; административно-хозяйственного управления; архивного отдела.

В подчинении заместителя по экономической политике Сергея Рябчуна, помимо комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, комитета муниципального заказа и отдела по развитию туризма теперь также находится комитет информатизации.

Данное кадровое решение прокомментировал в своём телеграмм-канале заместитель председателя Барнаульской городской Думы Сергей Струченко («Единая Россия»):

«Точечно выверенное кадровое решение. Думаю, что Антону Шеломенцеву удастся продолжить успешно начатую ещё в ранге председателя дорожно-транспортного комитета работу. Впереди реализация многомесячного инфраструктурного проекта — капитального ремонта моста в районе Нового рынка.

Особо необходимо обратить внимание на работу общественного транспорта, речь идёт не только об обновлении подвижного состава, но и перераспределении транспортных потоков.

Оксана Финк — опытный аппаратчик, бывший прокурорский работник, в какой-то части смогла погасить существующий ранее накал между администрацией и надзорными органами. Перераспределение полномочий между другими замами, связано с необходимостью изменений функционала и новых взглядов на решение существующих проблем города. Впрочем ключевые направления: экономика и финансы, а также царица пиара — информационная политика, возведены в ранг первых. В ближайшее время ожидаемо ещё одно кадровое решение».

Как сообщало ИА REGNUM, сам глава Барнаула Вячеслав Франк накануне, 18 января, был избран секретарём местного отделения «Единой России».

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