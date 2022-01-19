Владивосток, , 11:13 — REGNUM Рестораны Владивостока и Благовещенска стали участниками фестиваля зимней рыбы «Корюшка и Ко». Гости лучших заведений Дальнего Востока смогут с 20 по 30 января попробовать блюда из корюшки, наваги и камбалы и специальные предложения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Корюшка в сети Дарья Драй © ИА REGNUM

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19 ресторанов, один из них в Благовещенске, будут предлагать жареную корюшку по единой цене — 150 рублей за 100 граммов и авторские блюда от шеф-поваров из зимней рыбы: паштет из корюшки, сморреброд с корюшкой, навага-бургер, камбалу горячего копчения с мандаринами, рубленые котлеты из наваги и другие блюда.

Завершится фестиваль спортивным праздником «Народная рыбалка» во Владивостоке 29 и 30 января.

«Различные гастрономические фестивали в минувшие несколько лет стали одной из «визитных карточек». Уже сейчас можно уверенно говорить о том, что термин «Дальневосточная кухня» стал узнаваемым во всей стране межрегиональным брендом, и приморские профессионалы ресторанного бизнеса сыграли важную роль в формировании этого бренда», — считает руководитель агентства по туризму Приморья Владимир Щур.

В торговых сетях Приморья корюка продаётся по 500 рублей за кг.

Как сообщало ИА REGNUM, Владивосток вошел в топ-10 городов, которые за последние два года стали популярны у туристов России. Рейтинг новых направлений для внутреннего туризма опубликовал Forbes Life.