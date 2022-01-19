Детсады и школы Красноярска после «минирований» не уйдут на дистанционку
Красноярск, 19 января, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Красноярске детские сады и школы после волны «минирований» продолжат работу в штатном режиме. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 января в мэрии города.
Власти Красноярска решили, что детсады, школы и учреждения дополнительного образования продолжат работу в очном режиме.
Школы по-прежнему будут находиться под круглосуточной охраной сотрудников полиции. В детсадах прошли проверки безопасности с привлечением кинологов и служебных собак.
Как уточнили в мэрии, 19 января в связи с сообщениями об угрозе из 257 зданий эвакуировали 34 тысячи 803 ребёнка.
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Как сообщало ИА REGNUM, Красноярск в январе захлестнула волна «минирований». Ложные сообщения с угрозами поступали 13, 14, 17, 18 и 19 января.