Оренбург, , 11:11 — REGNUM Экспорт продукции агропромышленного комплекса Оренбургской области за 2021 год, по предварительным данным ФТС, (в сопоставимых ценах 2020 года) составил 150,8 млн долларов. США. План выполнен на 100,6%. Об этом сообщает минсельхоз региона.

Экспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Регион экспортирует, в основном, подсолнечное масло, подсолнечный шрот, лузгу, лецитин, злаки (пшеница, ячмень, рожь), мясо (в том числе птицы), молоко, яйцо, рыбу. Оренбургские сельхозпроизволители осуществляют поставки в Азербайджан, Анголу, Армению, Афганистан, Белоруссию, Бельгию, Великобританию, Вьетнам, Германию, Гонконг, Грузию, Данию, Италию, Казахстан, Киргизию, Китай, Корею, Латвию, Монголию, Нидерланды, ОАЭ, Польшу, США, Таджикистан, Туркмению, Турцию, Узбекистан, Украину, Чехию, Швейцарию и другие страны.

К 2024 году объем экспортируемой продукции АПК (в стоимостном выражении) должен достигнуть 206,5 млн долларов США.